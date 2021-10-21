Промоутер заявил, что следующим соперником Усика должен стать 37-летний финн

Представитель Роберта Хелениуса (31-3, 20 КО) Маркус Сундман заявил, что 37-летний финн должен подраться с украинским чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Усик должен стать следующим соперником Роберта. У WBA нет претендентов, которые заслуживают этого больше. Мы сделаем все, что нужно, чтобы гарантировать Роберту статус следующего обязательного претендента для Усика по линии WBA", - сказал Сундман.

Хелениус дважды подряд побил поляка Адама Ковнацки и взлетел на 16-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого веса.

Усик в марте-апреле 2022 года должен провести обязательный реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а в случае повторной победы над британцем во второй половине года украинец может выйти на объединительный бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

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