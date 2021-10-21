Российский боксер в коме после схватки с диким медведем

Российский боксер Илья Медведев серьезно пострадал во время схватки с диким медведем. Инцидент произошел в Тюменской области, когда группа из трех человек возвращалась с рыбалки на реке Иртыш.

Известно, что Медведев нанес животному смертельные травмы ножом после того, как медведь убил 48-летнего мужчину.

В схватки с медведем 23-летний боксер получил тяжелые травмы головы и конечностей. Медики ввели его в состояние искусственной комы, после операции его жизни ничего не угрожает, но состояние остается тяжелым.

Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса заявили о финансовой поддержке Илье Медведеву.

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