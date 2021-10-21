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Из-за реваншей может пройти три года. Отец Фьюри прокомментировал возможный бой Тайсона с Усиком
Ждем скорейшего реванша
The Sun
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился мыслями о возможном поединке сына с экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) или с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Из-за реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон проведет бой с Усиком или Джошуа. Боксеры уже могут пройти свой пик формы к тому времени.
Я получал удовольствие от трилогии Тайсона с Деонтеем Уайлдером, потому что они сражались в свои лучшие годы. Молодые парни проводили бои на пике формы, а не когда с момента окончания их срока годности прошло пять лет", – сказал Фьюри-старший.
Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
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