Из-за реваншей может пройти три года. Отец Фьюри прокомментировал возможный бой Тайсона с Усиком

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился мыслями о возможном поединке сына с экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) или с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Из-за реваншей может пройти три года, прежде чем Тайсон проведет бой с Усиком или Джошуа. Боксеры уже могут пройти свой пик формы к тому времени.

Я получал удовольствие от трилогии Тайсона с Деонтеем Уайлдером, потому что они сражались в свои лучшие годы. Молодые парни проводили бои на пике формы, а не когда с момента окончания их срока годности прошло пять лет", – сказал Фьюри-старший.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде. Усик победил Джошуа единогласным решением судей.