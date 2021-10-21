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Джеймс Али Башир рассказал, как Усик сможет победить Тайсона Фьюри

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Джеймс Али Башир рассказал, как Усик сможет победить Тайсона Фьюри

Фото: СПОРТ bigmir)net

Новина українською

Бывший тренер чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика и экс-чемпиона мира Владимира Кличко Джеймс Али Башир предположил, что в потенциальной схватке с Тайсоном Фьюри Усик не сможет победить досрочно. При этом специалист назвал единственный способ остановить британца до финального гонга.

"Сумеет ли Усик остановить Фьюри досрочно? Скорее всего, Александр победит по очкам. Фьюри умеет держать тяжёлые удары. Он большой парень. Единственный способ остановить его досрочно — нанести ему рассечение. Если Усик сможет сделать так, что у Тайсона пойдёт кровь, то победить досрочно возможно. Без этого Усик просто победит по очкам. Он просто переиграет Фьюри за счёт своих навыков", — рассказал Башир в интервью, размещённом на канале "Два Боковых" в YouTube.

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В статье: Александр Усик Джеймс Али Башир
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