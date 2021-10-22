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Башир сделал прогноз на бой между Ломаченко и Комми

Бокс
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Мнение специалиста

Башир сделал прогноз на бой между Ломаченко и Комми

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

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Бывший тренер Александра Усика (19-0, 13 КО) поделился ожиданиями от боя между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

"Ломаченко остановит Комми. Я думаю, он сделает это в течение пяти раундов. Дело в том, что Ричард - рисковый боец. Он выбрасывает удары, высоко поднимает голову и так далее. Его можно ударить.

Когда Ломаченко попадет по нему, он его не отпустит. Поэтому я считаю, что Василий победит в этом бою нокаутом", - сказал Башир.

Бой между Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

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В статье: Василий Ломаченко Джеймс Али Башир Ричард Комми
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Источник:
Fightnews.info

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