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Абсолютный чемпион мира Тейлор отменил бой из-за травмы
Британец пересмотрел свои планы
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в процессе подготовки к бою с Джеком Кэттероллом (25-0, 13 КО) получил травму и не сможет выйти на ринг 18 декабря в Глазго.
В Top Rank отмечают, что бой Тейлор – Кэттеролл не отменен, а отложен на 26 февраля.
Тейлор завладел всеми титулами в весовой категории до 63,5 кг в мае текущего года после победы над Хосе Карлосом Рамиресом.
Предполагается, что в 2022 году Джош Тейлор может провести бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.
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