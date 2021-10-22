Абсолютный чемпион мира Тейлор отменил бой из-за травмы

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в процессе подготовки к бою с Джеком Кэттероллом (25-0, 13 КО) получил травму и не сможет выйти на ринг 18 декабря в Глазго.

В Top Rank отмечают, что бой Тейлор – Кэттеролл не отменен, а отложен на 26 февраля.

Тейлор завладел всеми титулами в весовой категории до 63,5 кг в мае текущего года после победы над Хосе Карлосом Рамиресом.

Предполагается, что в 2022 году Джош Тейлор может провести бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

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