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Стивенсон: Хочу выиграть у Ломаченко все 12 раундов
Многие хотят
фото - boxingscene.com
Стивенсон (16-0, 8 КО) рассказал о своей нацеленности на бой с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
"Идеально было бы провести бой с Ломаченко, потому что понимаю, что он хороший боец. Я поднимусь в легкий вес, Ломаченко будет для меня хорошим соперником здесь, ведь он доминировал в первом легком дивизионе.
Чувствую, что будет весело провести бой с Ломаченко, чтобы превзойти Лопеса. Я хочу не просто выиграть первые восемь раундов, а побеждать его с 1-го по 12-й раунд", - цитирует Стивенсона ESPN.
Шакур Стивенсон вернется на ринг 23 октября в бою с чемпионом WBO в полулегком весе Джамелем Херрингом (23-2, 11 КО).
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