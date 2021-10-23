Тайсон в 2022 году проведет бой с блогером – источник

Основатель YouTube-канала «DramaAlert» Дэниел Ким в Твиттере сообщил, что легендарный супертяжеловес Майк Тайсон в феврале 2022 года проведет бой с популярным американским блогером Логаном Полом.

Ким утверждает, что поединок Тайсона и Пола состоится в феврале 2022 года. Остальные подробности неизвестны.

Logan Paul vs Mike Tyson



Feb 2022 !



Sources tell #DramaAlert pic.twitter.com/7B6hmEiXDg — KEEM ???? (@KEEMSTAR) October 23, 2021

Логан Пол в июне провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером.

Майк Тайсон в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе в выставочном поединке встретился с Роем Джонсом-младшим.