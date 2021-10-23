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Тайсон в 2022 году проведет бой с блогером – источник

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«Железный Майк» нашел соперника

Тайсон в 2022 году проведет бой с блогером – источник

фото - talksport.com

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Основатель YouTube-канала «DramaAlert» Дэниел Ким в Твиттере сообщил, что легендарный супертяжеловес Майк Тайсон в феврале 2022 года проведет бой с популярным американским блогером Логаном Полом.

Ким утверждает, что поединок Тайсона и Пола состоится в феврале 2022 года. Остальные подробности неизвестны.

Логан Пол в июне провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером.

Майк Тайсон в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе в выставочном поединке встретился с Роем Джонсом-младшим.

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В статье: Майк Тайсон Бокс
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