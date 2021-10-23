Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон в 2022 году проведет бой с блогером – источник
«Железный Майк» нашел соперника
фото - talksport.com
Основатель YouTube-канала «DramaAlert» Дэниел Ким в Твиттере сообщил, что легендарный супертяжеловес Майк Тайсон в феврале 2022 года проведет бой с популярным американским блогером Логаном Полом.
Ким утверждает, что поединок Тайсона и Пола состоится в феврале 2022 года. Остальные подробности неизвестны.
Logan Paul vs Mike Tyson— KEEM ???? (@KEEMSTAR) October 23, 2021
Feb 2022 !
Sources tell #DramaAlert pic.twitter.com/7B6hmEiXDg
Логан Пол в июне провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером.
Майк Тайсон в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе в выставочном поединке встретился с Роем Джонсом-младшим.
Популярное сейчас
- Динамо - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2021
- Уверенный Металлист 1925, шанс для Гармаша в сборной. Главные новости за 22 октября
- Уайт получил травму – бой с Валлином отменен
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО