Боб Арум: Усик слишком быстрый для Джошуа и очень умный

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, что считает украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) фаворитом в ответном поединке против британца Энтони Джошуа (24-2 , 22 КО). Его слова цитирует BoxingNews24/7:

"Я думаю, что Джошуа может нанять даже шесть тренеров, если он считает, что ему будет лучше. Он может получить Бадди Маккгирта или Роберта Гарсию. Джошуа может нанять любого тренера, но это не поможет победить ему Александра Усика.

Усик слишком быстрый для него и очень умный. Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться против левши. Мое мнение остается неизменным - Усик в следующем бою победит Джошуа еще жестче, независимо от того, кто будет его тренером.

Это мое мнение. Я могу ошибаться, но я действительно так думаю" - сказал Арум.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей.