Обжился: Ломаченко на катере рассекает воды Лос-Анджелеса. Фото

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) находится в Лос-Анджелесе (США), где проводит подготовку к поединку против Ричард Комми (30-3, 27 КО). В моменты, свободные от работы наш соотечественник позволил себе прокатиться на катере местными водами. Соответствующее фото размещено на странице lomus_official в Instagram.

Напомним, что бой Ломаченко - Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.