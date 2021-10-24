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Обжился: Ломаченко на катере рассекает воды Лос-Анджелеса. Фото
Украинец готовится к бою
Boxingscene
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) находится в Лос-Анджелесе (США), где проводит подготовку к поединку против Ричард Комми (30-3, 27 КО). В моменты, свободные от работы наш соотечественник позволил себе прокатиться на катере местными водами. Соответствующее фото размещено на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что бой Ломаченко - Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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