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В Лас-Вегасе открыли статую Майку Тайсону
Благодарность легенде
фото - talksport.com
В американском городе Лас-Вегас открыли статую легендарному супертяжу, экс-чемпиону мира в Майку Тайсону. Сам боксер посетил это торжественное мероприятие и поблагодарил за столь высокую честь.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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