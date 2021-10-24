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В Лас-Вегасе открыли статую Майку Тайсону

Бокс
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Благодарность легенде

В Лас-Вегасе открыли статую Майку Тайсону

фото - talksport.com

UA-Футбол
Новина українською

В американском городе Лас-Вегас открыли статую легендарному супертяжу, экс-чемпиону мира в Майку Тайсону. Сам боксер посетил это торжественное мероприятие и поблагодарил за столь высокую честь.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко проехался водами Лос-Анджелеса.

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В статье: Майк Тайсон
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