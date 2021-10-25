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Тренировки Ломаченко перед боем с Комми: бег и работа в тренажерном зале
Украинец готовится к новому вызову
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram показал, как набирает форму перед основным тренировочным лагерем к бою с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
С боксером из Ганы Ломаченко встретится на ринге 11 декабре в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.
Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
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