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Тренировки Ломаченко перед боем с Комми: бег и работа в тренажерном зале

Бокс
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Украинец готовится к новому вызову

Тренировки Ломаченко перед боем с Комми: бег и работа в тренажерном зале

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) в Instagram показал, как набирает форму перед основным тренировочным лагерем к бою с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

С боксером из Ганы Ломаченко встретится на ринге 11 декабре в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

Василий Ломаченко в последний раз выходил на ринг 26 июня, когда в Лас-Вегасе досрочно разобрался с японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Ричард Комми
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