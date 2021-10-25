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Майки Гарсия заявил, что ещё вернется в ринг
Экс-чемпион мира еще проведет несколько боев
Amanda Westcott / DAZN
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия (40-2, 30 КО) в Instagram впервые обратился к фанатам после поражения испанцу Сандору Мартину (39-2, 13 КО).
"Спасибо всем за нескончаемую поддержку. Выражаю любовь всем, кто поддерживал меня и во время взлетов, и во время падений. Мы вернемся, я еще не закончил!"
Напомним, Гарсия неоднократно говорил о намерении вернуться в первый полусредний вес.
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