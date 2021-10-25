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Майки Гарсия заявил, что ещё вернется в ринг

Бокс
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Экс-чемпион мира еще проведет несколько боев

Майки Гарсия заявил, что ещё вернется в ринг

Amanda Westcott / DAZN

Новина українською

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Майки Гарсия (40-2, 30 КО) в Instagram впервые обратился к фанатам после поражения испанцу Сандору Мартину (39-2, 13 КО).

"Спасибо всем за нескончаемую поддержку. Выражаю любовь всем, кто поддерживал меня и во время взлетов, и во время падений. Мы вернемся, я еще не закончил!"

Напомним, Гарсия неоднократно говорил о намерении вернуться в первый полусредний вес.

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В статье: Майки Гарсия
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