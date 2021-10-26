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Не братья Кличко или Усик. Авторитетный журналист назвал лучшего боксера в истории Украины

Бокс
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Не братья Кличко или Усик. Авторитетный журналист назвал лучшего боксера в истории Украины

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Главный редактор крупного американского журнала The Ring Даг Фишер озвучил свою версию пятерки лучших боксеров в истории Украины.

На первое место Фишер поставил единственного в истории Украины чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, следом расположился действующий обладатель трех титулов в супертяжелом весе Александр Усик.

Топ-3 замкнул многолетний гегемон хэвивейта Владимир Кличко, четвертым стал его старший брат Виталий, а пятое место занял Луис Каплан, который в 1901 году родился в Киеве, а спустя 24 года в США стал чемпионом мира в полулегком весе. Всего за карьеру уроженец Украины одержал 109 побед.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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Источник:
Vringe.com

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