Не братья Кличко или Усик. Авторитетный журналист назвал лучшего боксера в истории Украины

Главный редактор крупного американского журнала The Ring Даг Фишер озвучил свою версию пятерки лучших боксеров в истории Украины.

На первое место Фишер поставил единственного в истории Украины чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, следом расположился действующий обладатель трех титулов в супертяжелом весе Александр Усик.

Топ-3 замкнул многолетний гегемон хэвивейта Владимир Кличко, четвертым стал его старший брат Виталий, а пятое место занял Луис Каплан, который в 1901 году родился в Киеве, а спустя 24 года в США стал чемпионом мира в полулегком весе. Всего за карьеру уроженец Украины одержал 109 побед.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!