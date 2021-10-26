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Жена Фьюри рассказала, когда боксер может завершить карьеру

Бокс
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Супруга британца не хочет видеть его на канвасе ринга

Жена Фьюри рассказала, когда боксер может завершить карьеру

фото - boxingscene.com

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Пэрис Фьюри, жена чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассчитывает, что ее муж проведет еще несколько боев и уйдет на пенсию.

"Сейчас Тайсону 33 года. Он будет боксирововать где-то до 35.

Я бы не хотела, чтобы он продолжал драться, пока не проиграет, как Владимир Кличко.

Всегда появляется более молодой и более свежий боец. Еще два-три года – и Тайсону наступит время уйти", - приводит слова жены Фьюри talkSport.

Тайсон Фьюри в последнем бою 9 октября в 11-м раунде отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и провел первую защиту титула WBC.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс
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