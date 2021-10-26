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Промоутер рассказал, как Фьюри побьет Усика

Бокс
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Это всего лишь слова

Промоутер рассказал, как Фьюри побьет Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен дал прогноз на потенциальный бой британца с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Усик против Тайсона? Я выбираю Тайсона. Он больше, и у него есть мастерство.

Вообще, у них примерно одинаковый уровень мастерства. Скорость рук, работа ног – они оба в этом чертовски хороши. Но Тайсон намного, намного больше. И, как вы сами видели, он идет драться", - сказал Уоррен.

Усик и Фьюри могут в 2022 году определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, но для этого украинцу в реванше нужно побить Энтони Джошуа, а боксеру из Манчестера не упустить пояс WBC в вероятном бою с Диллианом Уайтом.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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