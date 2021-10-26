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Жена Фьюри: Думаю, что ещё несколько лет Тайсон боксирует

Бокс
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Пэрис уверена, что британец будет в боксе до 35 лет

Жена Фьюри: Думаю, что ещё несколько лет Тайсон боксирует

фото - boxingscene.com

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Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказала о планах своего мужа.

"Думаю, что ещё несколько лет Тайсон отбоксирует. Сейчас ему 33 и он сможет драться до 35. Владимиру Кличко было около 40, когда он закончил? Да, но знаете, многие продолжают боксировать до тех пор, пока не проиграют. Я бы не хотела такой судьбы для мужа — всегда появляется парень моложе и свежее, поэтому твоё поражение становится неизбежным.

Так что да, думаю, ещё два или три года, а уже потом Тайсон повесит перчатки на гвоздь", — цитирует Пэрис TalkSPORT.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью.

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В статье: Тайсон Фьюри
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