Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жена Фьюри: Думаю, что ещё несколько лет Тайсон боксирует
Пэрис уверена, что британец будет в боксе до 35 лет
фото - boxingscene.com
Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказала о планах своего мужа.
"Думаю, что ещё несколько лет Тайсон отбоксирует. Сейчас ему 33 и он сможет драться до 35. Владимиру Кличко было около 40, когда он закончил? Да, но знаете, многие продолжают боксировать до тех пор, пока не проиграют. Я бы не хотела такой судьбы для мужа — всегда появляется парень моложе и свежее, поэтому твоё поражение становится неизбежным.
Так что да, думаю, ещё два или три года, а уже потом Тайсон повесит перчатки на гвоздь", — цитирует Пэрис TalkSPORT.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью.
Популярное сейчас
- Селезнев: Говорю Караваеву: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев"
- Два матча – и в сборную. Путь Виктора Коваленко
- Слова Скрипника на пресс-конференции переводили с русского на украинский
- Не братья Кличко или Усик. Авторитетный журналист назвал лучшего боксера в истории Украины
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО