  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес опередил Усика в рейтинге P4P
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес опередил Усика в рейтинге P4P

Бокс
(1 голосов)

Наш боксер оказался на втором месте в рейтинге

Сауль Альварес опередил Усика в рейтинге P4P

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Знаменитое издание The Ring опубликовало свой рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Любопытно, что в топ-10 не оказалось чемпиона WBC Тайсона Фьюри, недавно нокаутировавшего Деонтея Уайлдера.

Возглавляет рейтинг мексиканский боксёр Сауль Альварес, который является чемпионом мира сразу в нескольких весовых категориях. 31-летний Альварес идёт на серии из шести побед, единственное поражение ему нанёс Флойд Мейвезер.

Рейтинг р4р The Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)
2. Александр Усик (Украина)
3. Наоя Иноуэ (Япония)
4. Теренс Кроуфорд (США)
5. Джош Тэйлор (Великобритания)
6. Эррол Спенс (США)
7. Теофимо Лопес (США)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)
9. Василий Ломаченко (Украина)
10. Казуто Иока (Япония).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...