Джошуа: "Выйду на ринг убивать Усика"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) рассказал, с каким настроением подходит к реваншу с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Не удивляйтесь, если я размажу Усика по канвасу. Это война. И я взбешен. Выйду на ринг убивать. У меня внутри все бурлит даже сейчас, когда я просто об этом говорю.

Вот он – нужный настрой. Вот она – страсть к победе. Вот он – голод к новым свершениям.

Все, о чем я думаю – война, убийство. Хочу выйти на ринг и сделать ему больно. Хочу забрать его душу. Хочу вынудить его капитулировать", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Реванш между Джошуа и Усиком ориентировочно пройдет в марте-апреле 2022 года.

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