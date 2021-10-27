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Стало известно, когда Владимира Кличко включат в Зал славы бокса
Он давно заслужил там оказаться
Международный зал боксерской славы официально объявил дату церемонии включения боксеров, которые были выбраны в IBHOF в декабре 2019 года.
Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Андре Уорд и другие легенды бокса станут членами Зала славы бокса 9-12 июня 2022 года, а церемония традиционно пройдет в Канастоте (штат Нью-Йорк).
Кличко-младший станет вторым украинцем в Зале славы после старшего брата Виталия, которого включили в IBHOF в 2018 году.
Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.
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