Стало известно, когда Владимира Кличко включат в Зал славы бокса

Международный зал боксерской славы официально объявил дату церемонии включения боксеров, которые были выбраны в IBHOF в декабре 2019 года.

Владимир Кличко, Флойд Мейвезер, Андре Уорд и другие легенды бокса станут членами Зала славы бокса 9-12 июня 2022 года, а церемония традиционно пройдет в Канастоте (штат Нью-Йорк).

Кличко-младший станет вторым украинцем в Зале славы после старшего брата Виталия, которого включили в IBHOF в 2018 году.

Владимир Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.

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