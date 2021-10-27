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Гвоздик назвал имя боксера, ради которого готов возобновить карьеру

Бокс
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Имя очень громкое

Гвоздик назвал имя боксера, ради которого готов возобновить карьеру

Новина українською

Экс-чемпион WBС в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что возобновит карьеру, если ему предложат бой с WBA, WBO и WBC во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО), который возглавляет рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

"Послушайте, если бы Альварес дал мне бой, то завтра я бы вернулся на ринг", - сказал украинец.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. В последнем бою перед уходом из спорта боксер из Харькова техническим нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву (16-0, 16 КО) и потерял титул чемпиона мира.

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В статье: Бокс Сауль Альварес Александр Гвоздик
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Источник:
Fightnews.info

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