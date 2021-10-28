Усик: Не буду праздновать победу над Джошуа так, как Руис

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Daily Mail заявил, что не собирается уподобляться Энди Руису (34-2, 22 КО), который в 2019 году после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) надолго забросил тренировки и набрал лишний вес, что помешало ему отстоять титулы в реванше с британцем.

"Я не собираюсь праздновать победу над Джошуа так, как это делал Энди Руис. Сейчас за обеденным столом все наслаждаются вином, а я продолжаю наслаждаться вкусом негазированной воды", - сказал Усик.

В первом бою с Джошуа украинец победил единогласным решением судей и стал третьим боксером в истории, которому удалось выиграть титулы в тяжелом и супертяжелом весе.

Реванш между Усиком и Джошуа запланирован на март-апрель 2022 года.

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