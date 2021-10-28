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Энтони Джошуа поделился эмоциями от третьего боя Уайлдера и Фьюри

Бокс
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Энтони считает, что Деонтей сможет победить Тайсона

Энтони Джошуа поделился эмоциями от третьего боя Уайлдера и Фьюри

фото - boxingscene.com

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Экс-чемпион мира Энтони Джошуа поделился мнением о третьем бое Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Напомним, Фьюри нокаутировал своего соперника в 11-м раунде.

"Фьюри прекрасно проявил себя в первой защите титула. Ему пришлось непросто, что только доказывает, как трудно сейчас быть чемпионом. Стоит отдать должное и тренерам Тайсона. Я очень рад за него, это большая радость для всей семьи Фьюри. Особенно для его папы Джона, который является самым большим фанатом сына.

Уайлдер выбивал одного соперника за другим, но потом столкнулся с бойцом другого уровня. Он пытается учиться, потому что понял, насколько серьёзен Фьюри. Если Деонтей будет использовать жажду выучить что-то новое, он ещё многого добьётся", — цитирует Джошуа BoxingScene.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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