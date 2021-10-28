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Эдди Хирн: Мне нравится тот огонь и голод, с которыми Джошуа взялся готовиться к реваншу с Усиком
Промоутер доволен работой своего подопечного
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа не доволен советами людей, которые советуют ему забыть про реванш с Александром Усиком.
"Мне нравится тот огонь и голод, с которыми Джошуа взялся готовиться к реваншу. Мне кажется, Энтони даже обижен на тех, кто считает, что ему не стоит выходить на второй бой с Усиком. Это оскорбительно".
"Почему он не должен думать о том, как вернуть свои титулы? Это логично. Не понимаю, в чем проблема".
"Да, Джошуа нужно многое изменить в подготовке, но ему необходим реванш", - считает Хирн.
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