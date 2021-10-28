Эдди Хирн: Мне нравится тот огонь и голод, с которыми Джошуа взялся готовиться к реваншу с Усиком

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа не доволен советами людей, которые советуют ему забыть про реванш с Александром Усиком.

"Мне нравится тот огонь и голод, с которыми Джошуа взялся готовиться к реваншу. Мне кажется, Энтони даже обижен на тех, кто считает, что ему не стоит выходить на второй бой с Усиком. Это оскорбительно".

"Почему он не должен думать о том, как вернуть свои титулы? Это логично. Не понимаю, в чем проблема".

"Да, Джошуа нужно многое изменить в подготовке, но ему необходим реванш", - считает Хирн.