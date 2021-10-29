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Фьюри назвал боксера, который станет его наследником в супертяжелом весе
Это имя вы вряд ли раньше слышали
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, кого чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) считает следующим королем хэвивейта.
"Тайсон сказал мне, что Джаред станет следующей звездой в супертяжелом весе.
Я своими глазами видел, как Андерсон устроил Тайсону потрясающий спарринг перед вторым и третьим боем с Уайлдером", - цитирует Арума Sky Sports.
Джаред Андерсон (10-0, 10 КО) стоит на 58-м месте в рейтинге BoxRec среди лучших боксеров супертяжелого веса. Американец дебютировал на профи-ринге в октябре 2019 года.
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