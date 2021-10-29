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Промоутер назвал ориентировочную дату боя Фьюри с Уайтом

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Промоутер назвал ориентировочную дату боя Фьюри с Уайтом

фото - boxingscene.com

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Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обладателем временного титула Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) состоится в марте-апреле 2022 года.

Хирн ожидает, что судьба поединка будет решена на промоутерских торгах.

"Торги – наиболее вероятный сценарий с боем Фьюри-Уайт. Думаю, Тайсон заинтересован в том, кто предложит больше денег. И будь я бойцом, я бы думал точно так же.

Как по мне, это события уровня Уэмбли, хотя недостатка в предложениях со всего мира у нас точно не будет", - сообщил Хирн.

Ожидалось, что Уайт перед боем с Фьюри 30 октября проведет поединок с Отто Валлиным, однако британец во время тренировочного лагеря получил травму.

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В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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