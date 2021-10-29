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Ломаченко начал подготовку к бою с Комми
Украинцу нужна только победа
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трех весовых категория Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) готовится провести следующий бой. Напомним, что соперником украинца станет Ричард Комми (30-3, 27 КО).
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.
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