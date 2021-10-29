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Ломаченко начал подготовку к бою с Комми

Бокс
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Украинцу нужна только победа

Ломаченко начал подготовку к бою с Комми

Boxingscene

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категория Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) готовится провести следующий бой. Напомним, что соперником украинца станет Ричард Комми (30-3, 27 КО).

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

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В статье: Василий Ломаченко
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