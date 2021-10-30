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Александр Усик: После завоевания чемпионских поясов в супертяжелом весе я чувствовал покой
Усик рассказал о реванше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) прокомментировал свои дальнейшие планы на подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует DAZN:
"Грустно слышать, что Джошуа оценивают слишком строго, потому что я был с ним на ринге, и он был очень хорош. Я действительно не знаю, где они находят повод для критики. Это было действительно блестящее сражение.
Сейчас я готовлюсь к еще одному сложному поединку против него в следующем году, мне нужно будет сделать все возможное, чтобы сохранить свои чемпионские титулы.
На следующий день после завоевания чемпионских поясов в супертяжелом весе я чувствовал покой. Теперь, через месяц, я чувствую то же самое.
Я очень горд быть новым чемпионом, но я сосредоточен на том, чтобы проживать свою жизнь и продолжать упорно тренироваться в зале в ожидании реванша" – сказал он.
Напомним, что первый поединок Усик - Джошуа завершился победой украинца единогласным решением судей.
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