Самое милое фото дня: Усик и песик

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками милым фото. На нем наш спортсмен вместе со своим домашним питомцем. Соответствующее фото Александр выложил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Беленюк и Крипак сделали совместное фото.