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Самое милое фото дня: Усик и песик

Бокс
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Такого доброго Александра вы не часто увидите

Самое милое фото дня: Усик и песик

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками милым фото. На нем наш спортсмен вместе со своим домашним питомцем. Соответствующее фото Александр выложил на своей официальной странице в Instagram.

Самое милое фото дня: Усик и песик - изображение 1

Напомним, что ранее Беленюк и Крипак сделали совместное фото.

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В статье: Александр Усик
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