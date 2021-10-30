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Самое милое фото дня: Усик и песик
Такого доброго Александра вы не часто увидите
фото - boxingscene.com
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) поделился со своими поклонниками милым фото. На нем наш спортсмен вместе со своим домашним питомцем. Соответствующее фото Александр выложил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Беленюк и Крипак
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