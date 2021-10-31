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Лопес-старший дал окончательный ответ по поводу реванша с Ломаченко

Бокс
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Василий будет не доволен

Лопес-старший дал окончательный ответ по поводу реванша с Ломаченко

UA-Футбол
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Тренер и отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0; 12 КО) Теофимо Лопес-старший дал окончательный ответ на вопрос о реванше с Василием Ломаченко (15-2; 11 КО).

- Вы хотите дать реванш Ломаченко?

– Конечно же нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас.

Ломаченко сам не вписал опцию реванша в контракт, ведь верил, что побьет моего сына – сказал Лопес.

Напомним, что ранее Эдди Хирн дал прогноз на бой Фьюри – Уайт.

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В статье: Теофимо Лопес
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Источник:
Fightnews

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