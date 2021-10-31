Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес-старший дал окончательный ответ по поводу реванша с Ломаченко
Василий будет не доволен
Тренер и отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0; 12 КО) Теофимо Лопес-старший дал окончательный ответ на вопрос о реванше с Василием Ломаченко (15-2; 11 КО).
- Вы хотите дать реванш Ломаченко?
– Конечно же нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас.
Ломаченко сам не вписал опцию реванша в контракт, ведь верил, что побьет моего сына – сказал Лопес.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Fightnews
Популярное сейчас
- Полная украинизация. Жена Марлоса опубликовала фото сына с оскорбительной символикой в сторону Путина
- ВИДЕО, как Соболь оформил четвертое результативное действие в сезоне
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...