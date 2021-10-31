Лопес-старший дал окончательный ответ по поводу реванша с Ломаченко

Тренер и отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0; 12 КО) Теофимо Лопес-старший дал окончательный ответ на вопрос о реванше с Василием Ломаченко (15-2; 11 КО).

- Вы хотите дать реванш Ломаченко?

– Конечно же нет. У него нет ничего, что мы хотим. Он бы никогда не сделал это для нас.

Ломаченко сам не вписал опцию реванша в контракт, ведь верил, что побьет моего сына – сказал Лопес.