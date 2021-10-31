Энтони Джошуа назвал соперников, с которыми готов встретиться

Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал, с какими боксерами хотел бы встретиться. Его слова цитирует IFL TV:

"Болельщики могут этого не понимать, но я со всем желанием готов подраться с Уайлдером, Фьюри, Диллианом Уайтом и Ортисом.

Среди ребят, о которых говорят, нет никого, с кем бы я не хотел встретиться. Если бы я не хотел, то мне не стоило бы и говорить о боксе.

Это та вещь, которую нужно понять независимо от того, нравится вам мой стиль или нет – я готов сразиться со всеми на их пике" – сказал он.