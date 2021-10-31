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Энтони Джошуа назвал соперников, с которыми готов встретиться

Бокс
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Ты сначала в Усика выиграй

Энтони Джошуа назвал соперников, с которыми готов встретиться

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Британский супертяжелый Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал, с какими боксерами хотел бы встретиться. Его слова цитирует IFL TV:

"Болельщики могут этого не понимать, но я со всем желанием готов подраться с Уайлдером, Фьюри, Диллианом Уайтом и Ортисом.

Среди ребят, о которых говорят, нет никого, с кем бы я не хотел встретиться. Если бы я не хотел, то мне не стоило бы и говорить о боксе.

Это та вещь, которую нужно понять независимо от того, нравится вам мой стиль или нет – я готов сразиться со всеми на их пике" – сказал он.

Напомним, что ранее Лопес-старший рассказал о реванше с Ломаченко.

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В статье: Энтони Джошуа
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