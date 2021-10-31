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Виталий Кличко рассказал о возможности проведения боя Усик – Джошуа в Киеве

Бокс
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Шансы увидеть супер зрелище есть

Виталий Кличко рассказал о возможности проведения боя Усик – Джошуа в Киеве

facebook.com/Vitaliy.Klychko

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о шансах увидеть поединок Усик – Джошуа 2 в столице нашей страны. Его слова цитирует Радио Свобода:

"Держим кулаки за Сашу. Пока рассматриваются варианты, где может произойти бой. Могу сказать, что мы не решаем на 100%, это должны две стороны согласовать. Но мы стараемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на НСК "Олимпийский".

Посмотрим, как у нас будут проходить переговоры. Пытаемся сделать все, чтобы нашего спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы, чтобы бой прошел в Киеве. Но пока рано об этом говорить" – сказал он.

Напомним, ранее Джошуа рассказал, с кем готов выйти на ринг.

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В статье: Виталий Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
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