Виталий Кличко рассказал о возможности проведения боя Усик – Джошуа в Киеве

Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о шансах увидеть поединок Усик – Джошуа 2 в столице нашей страны. Его слова цитирует Радио Свобода:

"Держим кулаки за Сашу. Пока рассматриваются варианты, где может произойти бой. Могу сказать, что мы не решаем на 100%, это должны две стороны согласовать. Но мы стараемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на НСК "Олимпийский".

Посмотрим, как у нас будут проходить переговоры. Пытаемся сделать все, чтобы нашего спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы, чтобы бой прошел в Киеве. Но пока рано об этом говорить" – сказал он.