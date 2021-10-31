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Виталий Кличко рассказал о возможности проведения боя Усик – Джошуа в Киеве
Шансы увидеть супер зрелище есть
facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о шансах увидеть поединок Усик – Джошуа 2 в столице нашей страны. Его слова цитирует Радио Свобода:
"Держим кулаки за Сашу. Пока рассматриваются варианты, где может произойти бой. Могу сказать, что мы не решаем на 100%, это должны две стороны согласовать. Но мы стараемся, чтобы весной бой прошел в Киеве на НСК "Олимпийский".
Посмотрим, как у нас будут проходить переговоры. Пытаемся сделать все, чтобы нашего спортсмена поддерживал стадион, поддерживали украинцы, чтобы бой прошел в Киеве. Но пока рано об этом говорить" – сказал он.
Напомним, ранее Джошуа
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