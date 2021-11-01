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Без Свитолиной. Определились все участницы Итогового турнира WTA

Бокс
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Кто сыграет в Гвадалахаре?

Без Свитолиной. Определились все участницы Итогового турнира WTA

фото - flashscore.com.ua

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Накануне Анетт Контавейт выиграла титул в Клуж-Напоке и стала последней участницей WTA Finals.

Помимо эстонки в Гвадалахаре выступят Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Мария Саккари, Ига Швентек, Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса.

Онс Жабер и Анастасия Павлюченкова могут сыграть в Мексике в статусе запасных.

Отметим, что с первого места в Чемпионской гонке WTA на Итоговый турнир отобралась Эшли Барти, однако первая ракетка мира из Австралии отказалась выступать на турнире.

В Гвадалахаре на WTA Finals дебютируют шесть теннисисток. Опыт выступления на Итоговом турнире есть только у Плишковой и Мугурусы.

Итоговый турнир WTA пройдет с 10 по 17 ноября.

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В статье: Каролина Плишкова Арина Соболенко Итоговый чемпионат WTA
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