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Тренер Уайлдера озвучил ориентировочную дату возвращения американца
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Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в начале октября в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.
После боя Уайлдер перенес операцию на сломанной руке, а его камбэк на ринг, по словам тренера американца Малика Скотта, состоится ближе к экватору 2022 года.
"На мой взгляд, мы должны вернуться в тренировочный лагерь не позже, чем в марте, и провести бой в мае. Или, возможно, мы начнем лагерь до марта. Все зависит от того, как будет восстанавливаться и чувствовать себя Деонтей, как будут развиваться события.
Безусловно, соперник не будет уровня Фьюри, но это также не будет третьесортный боец. Мы не собираемся драться против человека с рекордом 27-11. Этого не будет. Это должно быть имя, о котором слышали фанаты", - сказал Скотт.
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