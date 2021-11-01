  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Уайлдера озвучил ориентировочную дату возвращения американца
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Уайлдера озвучил ориентировочную дату возвращения американца

Бокс
(1 голосов)

«Бронзовый бомбардировщик» пока залечивает травмы

Тренер Уайлдера озвучил ориентировочную дату возвращения американца

Новина українською

Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в начале октября в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.

После боя Уайлдер перенес операцию на сломанной руке, а его камбэк на ринг, по словам тренера американца Малика Скотта, состоится ближе к экватору 2022 года.

"На мой взгляд, мы должны вернуться в тренировочный лагерь не позже, чем в марте, и провести бой в мае. Или, возможно, мы начнем лагерь до марта. Все зависит от того, как будет восстанавливаться и чувствовать себя Деонтей, как будут развиваться события.

Безусловно, соперник не будет уровня Фьюри, но это также не будет третьесортный боец. Мы не собираемся драться против человека с рекордом 27-11. Этого не будет. Это должно быть имя, о котором слышали фанаты", - сказал Скотт.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...