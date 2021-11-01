Переговоры по реваншу Усика и Джошуа начнутся на этой неделе

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что на этой неделе приступит к переговорам по организации боя-реванша с новым чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Недавно списывались с Красюком – мы встретимся в Париже. К слову, в том же ресторане мы заключили нашу первую сделку.

Нужно будет обсудить место и дату реванша. Потом сразу же будет анонс. Вероятно, бой пройдет в марте или апреле", - сказал Хирн.

Первый бой с Джошуа Усик выиграл единогласным решением судей и стал третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе и в супертяжелом.

Стоит отметить, что в реванше Усик и Джошуа поделят поровну общий призовой фонд, тогда как за первый бой украинец заработал в несколько раз меньше.