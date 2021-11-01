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Переговоры по реваншу Усика и Джошуа начнутся на этой неделе
Бой запланирован на 2022 год
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что на этой неделе приступит к переговорам по организации боя-реванша с новым чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Недавно списывались с Красюком – мы встретимся в Париже. К слову, в том же ресторане мы заключили нашу первую сделку.
Нужно будет обсудить место и дату реванша. Потом сразу же будет анонс. Вероятно, бой пройдет в марте или апреле", - сказал Хирн.
Первый бой с Джошуа Усик выиграл единогласным решением судей и стал третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе и в супертяжелом.
Стоит отметить, что в реванше Усик и Джошуа поделят поровну общий призовой фонд, тогда как за первый бой украинец заработал в несколько раз меньше.
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