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Майк Тайсон: Даже Усик подтвердит, что Фьюри чемпион в тяжелом весе

Бокс
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По мнению майка именно британец самый сильный в своем дивизионе

Майк Тайсон: Даже Усик подтвердит, что Фьюри чемпион в тяжелом весе

Getty Images

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Легендарный боксёр Майк Тайсон выразил мнение, что сейчас Тайсон Фьюри — лучший боксёр в тяжёлом весе. Также Майк отметил, что недавно проигравший Фьюри Деонтей Уайлдер не должен завершать карьеру.

"Спросите кого-нибудь, включая Усика, кто чемпион в тяжёлом весе? Даже Усик подтвердит, что это Фьюри. Тайсон — линейный чемпион и сейчас олицетворяет собой весь дивизион. Он и никто другой.

Уайлдер? Я хочу, чтобы он оправился от последнего поражения и вернулся ещё более сильным. Пусть он продолжает сражаться и зарабатывать деньги, завершить карьеру он ещё успеет", — приводит слова Тайсона Daily Mail.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью.

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В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри
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