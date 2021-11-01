Майк Тайсон: Даже Усик подтвердит, что Фьюри чемпион в тяжелом весе

Легендарный боксёр Майк Тайсон выразил мнение, что сейчас Тайсон Фьюри — лучший боксёр в тяжёлом весе. Также Майк отметил, что недавно проигравший Фьюри Деонтей Уайлдер не должен завершать карьеру.

"Спросите кого-нибудь, включая Усика, кто чемпион в тяжёлом весе? Даже Усик подтвердит, что это Фьюри. Тайсон — линейный чемпион и сейчас олицетворяет собой весь дивизион. Он и никто другой.

Уайлдер? Я хочу, чтобы он оправился от последнего поражения и вернулся ещё более сильным. Пусть он продолжает сражаться и зарабатывать деньги, завершить карьеру он ещё успеет", — приводит слова Тайсона Daily Mail.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка. Он одержал 31 победу, из которых 22 — нокаутом, один бой был завершён вничью.