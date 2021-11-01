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Ломаченко: Всегда приятно драться в Нью-Йорке на арене MSG

Бокс
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Украинец готовится к поединку с Комми

Ломаченко: Всегда приятно драться в Нью-Йорке на арене MSG

Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко не считает себя фаворитом в поединке против Ричарда Комми 11 декабря.

"Всегда приятно драться в Нью-Йорке на арене MSG. Здесь произошло много приятных событий моей карьеры. Ричард Комми - бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать".

"Я ожидаю увидеть лучшую версию Комми и буду готов к бою 11 декабря", - сказал Ломаченко.

Ранее Комми владел титулом IBF легкого веса, но проиграл Тео Лопесу, который позже победил и Ломаченко, собрав все основные пояса.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
sport.ua

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