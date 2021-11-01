  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Александр считает, что этот поединок может стать ещё одним невероятным боем

Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри

Новина українською

Украинский боксёр, чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик поделился мыслями о своём будущем реванше с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и потенциальном поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Если говорить о реванше с Джошуа, то я с командой буду выстраивать стратегию и готовить тренировочную программу. Я мог сказать, что, когда придёт время, я буду готовиться изо всех сил. Сейчас я ожидаю только реванша с Джошуа. Но в целом Фьюри — ещё один прекрасный британский боксёр, с которым я бы хотел сразиться. Я не люблю рассуждать о результатах, но знаю, что если это произойдёт, то это будет ещё один невероятный бой", — приводит слова Александра Усика Bad Left Hook.

Напомним, Александр Усик завоевал четыре чемпионских пояса в поединке с Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...