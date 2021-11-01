Усик высказался о возможном поединке с Тайсоном Фьюри

Украинский боксёр, чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик поделился мыслями о своём будущем реванше с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и потенциальном поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Если говорить о реванше с Джошуа, то я с командой буду выстраивать стратегию и готовить тренировочную программу. Я мог сказать, что, когда придёт время, я буду готовиться изо всех сил. Сейчас я ожидаю только реванша с Джошуа. Но в целом Фьюри — ещё один прекрасный британский боксёр, с которым я бы хотел сразиться. Я не люблю рассуждать о результатах, но знаю, что если это произойдёт, то это будет ещё один невероятный бой", — приводит слова Александра Усика Bad Left Hook.

Напомним, Александр Усик завоевал четыре чемпионских пояса в поединке с Джошуа.