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Хирн: Фьюри побил бы Усика

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Хирн: Фьюри побил бы Усика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн не смог определиться, кого же считать №1 в супертяжелом весе – украинского чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) или обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Тем не менее, в очном бою Хирн отдал предпочтение Фьюри, а не боксеру, который в сентябре текущего года отобрал титулы у его подопечного Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Думаю, Фьюри бы побил Усика. За счет маневренности, за счет превосходства в антропометрии. Это отличный бой, но я не удивлюсь, если стилистически он получится не самым зрелищным. И да, я все еще верю, что Джошуа может побить и Усика, и Фьюри", - сказал Хирн.

Ожидается, что реванш между Усиком Джошуа состоится в марте-апреле 2022 года. Победитель во второй половине года может выйти на бой с Фьюри, если тот к тому моменту сохранит в руках пояс WBC.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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