Усик получил первый чемпионский титул в супертяжелом весе

Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram сообщил о прибытии первого из четырех завоеванных чемпионских поясов в супертяжелом весе, которые украинец прибрал к своим рукам 25 сентября в Лондоне после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Первым Усика наградила Всемирная боксерская организация (WBO). Символично, что украинец впервые стал чемпионом мира именно по линии WBO, когда в 2016 году в Гданьске в бою за титул в тяжелом весе единогласным решением судей побил Кшиштофа Гловацки.

Позднее Усику должны прислать титулы WBA, IBF и IBO.

Первую защиту поясов в супертяжелом весе Александр Усик должен провести в марте-апреле 2022 года, а его соперником снова станет Энтони Джошуа.