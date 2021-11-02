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Усик получил первый чемпионский титул в супертяжелом весе

Бокс
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Быстрее всех сработали в WBO

Усик получил первый чемпионский титул в супертяжелом весе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Усик (19-0, 13 КО) в Instagram сообщил о прибытии первого из четырех завоеванных чемпионских поясов в супертяжелом весе, которые украинец прибрал к своим рукам 25 сентября в Лондоне после победы над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Первым Усика наградила Всемирная боксерская организация (WBO). Символично, что украинец впервые стал чемпионом мира именно по линии WBO, когда в 2016 году в Гданьске в бою за титул в тяжелом весе единогласным решением судей побил Кшиштофа Гловацки.

Позднее Усику должны прислать титулы WBA, IBF и IBO.

Первую защиту поясов в супертяжелом весе Александр Усик должен провести в марте-апреле 2022 года, а его соперником снова станет Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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