У Дэвиса сменился соперник из-за сексуального скандала

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) 5 декабря в Лас-Вегасе должен был провести бой с Роландо Ромеро (14-0, 12 КО), но тот выбыл из поединка после того, как его обвинили в сексуальном насилии.

Сам Ромеро вину не признает и готов бороться за свое имя в суде.

«Все обвинения против меня являются сфабрикованными. И я докажу это в суде. Вернусь на ринг, как только очищу свое имя», - сказал непобедимый американец.

Вместо Ромеро Дэвис проведет бой с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО), которого ранее ESPN включил в топ-25 лучших молодых боксеров мира.