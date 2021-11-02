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У Дэвиса сменился соперник из-за сексуального скандала

Бокс
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Оппонент достойный

У Дэвиса сменился соперник из-за сексуального скандала

Showtime

Новина українською

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) 5 декабря в Лас-Вегасе должен был провести бой с Роландо Ромеро (14-0, 12 КО), но тот выбыл из поединка после того, как его обвинили в сексуальном насилии.

Сам Ромеро вину не признает и готов бороться за свое имя в суде.

«Все обвинения против меня являются сфабрикованными. И я докажу это в суде. Вернусь на ринг, как только очищу свое имя», - сказал непобедимый американец.

Вместо Ромеро Дэвис проведет бой с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 КО), которого ранее ESPN включил в топ-25 лучших молодых боксеров мира.

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В статье: Бокс Джервонта Дэвис
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Источник:
Vringe.com

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