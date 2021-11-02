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Руис: Уверен, что смогу победить Уайлдера
Пора организовать этой бой
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) бросил вызов долгосрочному чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО), который в 2020-2021 годах дважды нокаутом проиграл Тайсону Фьюрит (31-0-1, 22 КО).
"Это был потрясающий бой. Они постоянно перехватывали инициативу, и было сложно предсказать победителя. Деонтей, у него сердце льва. Он не хотел сдаваться и постоянно шел вперед. Он падал, поднимался и продолжал драться. Все же нужно снять шляпу перед Тайсоном Фьюри, он сделал свою работу.
Да, я хотел бы встретиться с Деонтеем. Мы оба являемся частью одной команды. Так что я не против разделить с ним ринг. Я уверен, что смогу победить его. Мы должны это сделать", - сказал мексиканец.
Энди Руис в последнем бою в мае текущего года победил Криса Арреолу, а следующим соперником мексиканца может стать Чарльз Мартин или Луис Ортис.
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