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Команда Фьюри хочет помочь Джошуа готовиться к поединку с Усиком
Неожиданный поворот событий
фото - boxingscene.com
Шугар Хилл Стюард, тренирующий чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, рассказал, что Тайсон и его команда действительно хотят помочь Энтони Джошуа в подготовке к бою с Александром Усиком. Ранее Фьюри предложил Джошуа помощь с тренировками.
"Мы относимся к нашему предложению помочь Джошуа с максимальной серьёзностью. Нам нужно, чтобы он победил Усика в реванше. Потому что мы хотим потом увидеть бой Джошуа — Фьюри, как и все фанаты бокса на планете.
Это не уловка или шутка с нашей стороны. Мы реально хотим помочь Джошуа, потому что уверены, что он может победить в реванше. Раньше боксёры всегда ездили за помощью в разные тренажёрные залы, в этом нет ничего особенного. Это спорт", — цитирует Стюарда TalkSport.
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