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Джейк Пол готов пожертвовать 10 миллионов долларов на борьбу с голодом
Но есть одно условие
Фото: sport24.ru
Знаменитый блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался об инициативе известного американского предпринимателя Илона Маска, который ранее заявил, что готов продать акции Tesla и направить деньги на борьбу с мировым голодом.
"Эй, Илон, если ты пожертвуешь ООН $ 6 миллиардов, чтобы положить конец мировому голоду, я тоже пожертвую $ 10 миллионов, но этот пост должен получить 690 тысяч ретвитов", — написал Джейк в своём "твиттере".
Отметим, что Макс подчеркнул, что готов продать акции лишь в том случае, если ему гарантируют, что полученные от продажи его акций деньги на 100% решат проблему с голодом.
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