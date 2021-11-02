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Джейк Пол готов пожертвовать 10 миллионов долларов на борьбу с голодом

Бокс
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Но есть одно условие

Джейк Пол готов пожертвовать 10 миллионов долларов на борьбу с голодом

Фото: sport24.ru

Новина українською

Знаменитый блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался об инициативе известного американского предпринимателя Илона Маска, который ранее заявил, что готов продать акции Tesla и направить деньги на борьбу с мировым голодом.

"Эй, Илон, если ты пожертвуешь ООН $ 6 миллиардов, чтобы положить конец мировому голоду, я тоже пожертвую $ 10 миллионов, но этот пост должен получить 690 тысяч ретвитов", — написал Джейк в своём "твиттере".

Отметим, что Макс подчеркнул, что готов продать акции лишь в том случае, если ему гарантируют, что полученные от продажи его акций деньги на 100% решат проблему с голодом.

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В статье: Джейк Пол
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