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Усик может уйти из супертяжелого веса в другую весовую категорию
Но пока это только в планах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) не исключил, что в будущем перейдет в новую весовую категорию от WBC «бриджервейт», который находится между крузервейтом и хэвивейтом.
"Моей целью всегда было стать чемпионом мира в хэвивейте, но кто знает, что там в будущем? Возможно, я и сам однажды подерусь в бриджервейте. Будет ещё один пояс в коллекции", - сказал украинец.
Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе 25 сентября после победы единогласным решением судей над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
В марте-апреле 2022 года украинец проведет реванш с боксером из Великобритании, а в случае победы его следующей целью станет чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО).
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