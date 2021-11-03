Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Захареев гарантировал медаль чемпионата мира в Белграде
Единственная награда Украины
фото - ua.tribuna.com
Украинский боксер Юрий Захареев в четвертьфинале чемпионата мира по боксу в Сербии в весовой категории до 71 кг разделенным решением судей победил представителя Казахстана Асланбека Шымбергенова.
Выход в полуфинал гарантировал Захарееву как минимум бронзу, а его следующим соперником в Белграде станет Сархан Алиев из Азербайджана.
Стоит отметить, что 19-летний боксер из Белгород-Днестровского в двух первых боях на чемпионате мира посылал соперников в нокдаун, а в 1/8 финала прошел бронзового призера чемпионата Европы 2015 года испанца Юбу Сиссоко. Все три боя вплоть до 1/4 финала Захареев выиграл единогласным решением судей.
Популярное сейчас
- Определился лучший игрок Динамо в матче с Барселоной
- Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 3 ноября 2021
- Вернидуб в пути к еще одной сенсации? Шериф – Интер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 03.11.2021
- Усик может уйти из супертяжелого веса в другую весовую категорию
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод