Украинец Захареев гарантировал медаль чемпионата мира в Белграде

Украинский боксер Юрий Захареев в четвертьфинале чемпионата мира по боксу в Сербии в весовой категории до 71 кг разделенным решением судей победил представителя Казахстана Асланбека Шымбергенова.

Выход в полуфинал гарантировал Захарееву как минимум бронзу, а его следующим соперником в Белграде станет Сархан Алиев из Азербайджана.

Стоит отметить, что 19-летний боксер из Белгород-Днестровского в двух первых боях на чемпионате мира посылал соперников в нокдаун, а в 1/8 финала прошел бронзового призера чемпионата Европы 2015 года испанца Юбу Сиссоко. Все три боя вплоть до 1/4 финала Захареев выиграл единогласным решением судей.