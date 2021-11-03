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Украинец Захареев гарантировал медаль чемпионата мира в Белграде

Бокс
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Украинец Захареев гарантировал медаль чемпионата мира в Белграде

фото - ua.tribuna.com

Новина українською

Украинский боксер Юрий Захареев в четвертьфинале чемпионата мира по боксу в Сербии в весовой категории до 71 кг разделенным решением судей победил представителя Казахстана Асланбека Шымбергенова.

Выход в полуфинал гарантировал Захарееву как минимум бронзу, а его следующим соперником в Белграде станет Сархан Алиев из Азербайджана.

Стоит отметить, что 19-летний боксер из Белгород-Днестровского в двух первых боях на чемпионате мира посылал соперников в нокдаун, а в 1/8 финала прошел бронзового призера чемпионата Европы 2015 года испанца Юбу Сиссоко. Все три боя вплоть до 1/4 финала Захареев выиграл единогласным решением судей.

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