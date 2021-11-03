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Стало известно, кто обслужит бой между Альваресом и Плантом

Бокс
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До поединка остались считанные дни

Стало известно, кто обслужит бой между Альваресом и Плантом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) и Калеб Плант (21-0, 12 КО) 6 ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе определят первого в истории абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе с четырьмя поясами.

Рефери в ринге назначен Расселл Мора, который недавно работал на громком поединке в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Подсчитывать судейские записки будут Патрисия Морс Джарман, Дэйв Моретти и Стив Вайсфелд.

Ранее Альварес и Плант устроили жесткую драку во время пресс-конференции.

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В статье: Бокс Сауль Альварес Калеб Плант
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