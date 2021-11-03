Тренер: Сиренко побьет Уайта, Руиса и Чисору

Наставник украинца Владислава Сиренко (18-0, 15 КО) Джеймс Али Башир рассказал о перспективах своего подопечного.

"Думаю, что мы побьем Диллиана Уайта прямо сейчас. Я считаю, мы побьем много топовых ребят сейчас.

Я считаю, Влад Сиренко может побить Карлоса Такама. Сейчас он может побить и Паркера, и Чисору. Я думаю, он может победить этих ребят.

Руис? Тяжелый бой, но Влад побьет его. Как и Молину и Арреолу", - заявил Башир.

Что касается Александра Усика (19-0, 13 КО), то Джеймс Али Башир не рискнул прогнозировать победу своего нынешнего боксера над бывшим подопечным.