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Рой Джонс: В бою Усик - Джошуа я посоветовал своему знакомому поставить все деньги на украинца

Бокс
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Экс-боксер прокомментировал поединок с участием нашего соотечественника

Рой Джонс: В бою Усик - Джошуа я посоветовал своему знакомому поставить все деньги на украинца

Фото: regnum.ru

Новина українською

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Рой Джонс высказался о бое украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа.

Усик не такой большой и тяжелый для супертяжелого веса. Вы видите в нем эволюцию супертяжей?

Нет, это не эволюция. Это старая школа, а тяжеловесы старой школы не были большими. Мухаммед Али весил примерно 218 фунтов, праймовый Майк Тайсон – 218 фунтов, Холифилд – 210 фунтов. Так, что Усик – это не эволюция, а типичный боксер супертяжелого веса.

Я посоветовал одному своему знакомому поставить все свои деньги на украинца.

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В статье: Александр Усик Рой Джонс
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