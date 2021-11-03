Рой Джонс: В бою Усик - Джошуа я посоветовал своему знакомому поставить все деньги на украинца

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Рой Джонс высказался о бое украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа.

Усик не такой большой и тяжелый для супертяжелого веса. Вы видите в нем эволюцию супертяжей?

Нет, это не эволюция. Это старая школа, а тяжеловесы старой школы не были большими. Мухаммед Али весил примерно 218 фунтов, праймовый Майк Тайсон – 218 фунтов, Холифилд – 210 фунтов. Так, что Усик – это не эволюция, а типичный боксер супертяжелого веса.

Я посоветовал одному своему знакомому поставить все свои деньги на украинца.