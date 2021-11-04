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Фьюри забанили на Википедии. Он исправлял данные о Владимире Кличко

Бокс
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Забавная история

Фьюри забанили на Википедии. Он исправлял данные о Владимире Кличко

Новина українською

Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) спустя много лет признался, что получил бан от Википедии за то, что заходил на страницу своего бывшего соперника Владимира Кличко и правил биографию украинца.

"Да, это правда. Но потом меня забанили на Википедии. Я сделал это, потому что это общественный сайт, и я просто хотел доказать, что каждый может написать там, что захочет", - сказал Фьюри.

В 2015 году Фьюри победил Кличко-младшего единогласным решением судей и отобрал у многолетнего чемпиона титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Боксеры должны были провести реванш, однако британец столкнулся с психологическими проблемами и на несколько лет ушел из бокса.

Тайсон Фьюри в последнем бою в октябре текущего года нокаутировал Деонтея Уайлдера и впервые защитил титул WBC.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Бокс
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Источник:
Vringe.com

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